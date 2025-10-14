"Какой-то ленинистский подход". Бессент обвинил Китай во вреде мировой экономике
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке навредить мировой экономике после того, как Пекин ввел масштабные ограничения на экспорт редкоземельных металлов и критически важных минералов, пишет Financial Times.
Бессент считает, что введение этих ограничений – менее чем за три недели до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее – свидетельствует о проблемах внутри самой китайской экономики.
"Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных", – сказал американский министр.
"Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам – хорошая идея. Но ведь они – крупнейший поставщик в мире. Если они стремятся замедлить глобальную экономику, пострадают прежде всего сами", – добавил он.
Бессент также отметил, что Китай находится "в состоянии рецессии, если не депрессии", и пытается выйти из нее благодаря экспорту.
"Проблема в том, что такими действиями они лишь ухудшают свое положение в мире", – подытожил министр.
Тем временем Китай во вторник заявил, что готов "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами.
"Хотите бороться – мы будем бороться до конца; если желаете вести переговоры – наши двери остаются открытыми", – цитирует AFP неназванного представителя Министерства торговли Китая.
- Новое обострение торгового конфликта между США и Китаем началось после того, как Пекин расширил контроль над экспортом стратегически важных редкоземельных элементов, используемых в производстве электроники, авиационной техники и военной продукции.
- Президент США Дональд Трамп в ответ на эти "враждебные действия", как он их назвал, объявил, что с 1 ноября введет дополнительные пошлины в размере 100% на все китайские товары, а также распространит экспортные ограничения на стратегическое программное обеспечение.
- Это заявление вызвало панику на мировых рынках, после чего Трамп опубликовал более умеренное сообщение: "Все будет хорошо. США хочет помочь Китаю, а не вредить".
