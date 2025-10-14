"Якийсь леніністський підхід". Бессент звинуватив Китай у шкоді світовій економіці

Міністр Трампа назвав китайську економіку слабкою. За його словами, Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії"

Скотт Бессент (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці після того, як Пекін запровадив масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних металів і критично важливих мінералів, пише Financial Times.

Бессент вважає, що введення цих обмежень – менш ніж за три тижні до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї – свідчить про проблеми всередині самої китайської економіки.

"Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших", – сказав американський міністр.

"Можливо, у них є якийсь леніністський бізнес-підхід, за яким шкодити своїм клієнтам – гарна ідея. Але ж вони – найбільший постачальник у світі. Якщо вони прагнуть сповільнити глобальну економіку, постраждають насамперед самі", – додав він.

Бессент також зазначив, що Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії", і намагається вийти з неї завдяки експорту.

"Проблема в тому, що такими діями вони лише погіршують своє становище у світі", – підсумував міністр.

Тим часом Китай у вівторок заявив, що готовий "боротися до кінця" в торговельній війні зі Сполученими Штатами.

"Хочете боротися – ми будемо боротися до кінця; якщо бажаєте вести переговори – наші двері залишаються відкритими", – цитує AFP неназваного представника Міністерства торгівлі Китаю.