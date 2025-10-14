"Якийсь леніністський підхід". Бессент звинуватив Китай у шкоді світовій економіці
Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у спробі нашкодити світовій економіці після того, як Пекін запровадив масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних металів і критично важливих мінералів, пише Financial Times.
Бессент вважає, що введення цих обмежень – менш ніж за три тижні до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї – свідчить про проблеми всередині самої китайської економіки.
"Це ознака того, наскільки слабка їхня економіка. Вони хочуть потягнути за собою вниз усіх інших", – сказав американський міністр.
"Можливо, у них є якийсь леніністський бізнес-підхід, за яким шкодити своїм клієнтам – гарна ідея. Але ж вони – найбільший постачальник у світі. Якщо вони прагнуть сповільнити глобальну економіку, постраждають насамперед самі", – додав він.
Бессент також зазначив, що Китай є "у стані рецесії, якщо не депресії", і намагається вийти з неї завдяки експорту.
"Проблема в тому, що такими діями вони лише погіршують своє становище у світі", – підсумував міністр.
Тим часом Китай у вівторок заявив, що готовий "боротися до кінця" в торговельній війні зі Сполученими Штатами.
"Хочете боротися – ми будемо боротися до кінця; якщо бажаєте вести переговори – наші двері залишаються відкритими", – цитує AFP неназваного представника Міністерства торгівлі Китаю.
- Нове загострення торговельного конфлікту між США і Китаєм почалося після того, як Пекін розширив контроль над експортом стратегічно важливих рідкісноземельних елементів, що використовуються у виробництві електроніки, авіаційної техніки та військової продукції.
- Президент США Дональд Трамп у відповідь на ці "ворожі дії", як він їх назвав, оголосив, що з 1 листопада запровадить додаткові мита у розмірі 100% на всі китайські товари, а також поширить експортні обмеження на стратегічне програмне забезпечення.
- Ця заява викликала паніку на світових ринках, після чого Трамп опублікував більш помірковане повідомлення: "Все буде добре. США хочуть допомогти Китаю, а не шкодити".
