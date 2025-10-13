"Наши университеты теряют людей": Гетманцев предлагает повысить зарплаты преподавателям

Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук инициировали изменения в бюджет 2026 года с новой системой оплаты труда в университетах

Фото: Валентина Полищук

Украинские университеты стремительно теряют преподавателей из-за низких зарплат и отсутствия мотивации. Чтобы остановить отток кадров и вернуть молодых ученых, в парламенте предлагают ввести прозрачную систему оплаты труда. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

"Наши университеты теряют людей. Когда зарплаты низкие, преподаватели либо уезжают за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают – зачем начинать научную карьеру", – заявил народный депутат.

В настоящее время базовые оклады преподавателей в учреждениях высшего образования составляют:

Ассистент – 9894 грн

Преподаватель – 10 639 грн

Старший преподаватель – 11 384 грн

Доцент – 12 129 грн

Профессор – 12 909 грн

Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук предложили поправки к проекту бюджета Украины на 2026 год. Инициатива предусматривает установление новых базовых окладов, соответствующих требованиям статьи 61 Закона Украины "Об образовании".

Предложенная модель основана на связи между квалификацией работника и размером заработной платы. Чем выше профессиональное мастерство, тем выше оплата труда.

Базовые оклады без надбавок могут составлять:

Ассистент/преподаватель – 30 000 гривен

Старший преподаватель – 33 000 гривен

Доцент – 36 300 гривен

Профессор – 39 930 гривен

К этим суммам будут добавляться законные надбавки за научную степень, ученое звание и стаж работы. По словам авторов инициативы, модель полностью просчитана для государственного бюджета и готова к внедрению.

"Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку посредством прозрачных, справедливых окладов и стабильных инвестиций в университеты", – пояснил Гетманцев.