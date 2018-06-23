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23.06.2018, 11:25

Криптобиржа BitFlyer не будет принимать новых клиентов

Криптобиржа BitFlyer не будет принимать новых клиентов

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии приостановила создание новых учетных записей для клиентов

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии BitFlyer перестала принимать новых клиентов в связи с требованиями регулятора. Об этом пишет издание Japan News.

Агентство финансовых услуг Японии вчера, 22 июня, потребовало усовершенствовать процедуры BitFlyer и ряда других платформ для операций с криптовалютами.

С целью исправить выявленные недочеты сообщает ее пресс-служба.

BitFlyer - одна из крупнейших криптобирж мира. Она работает также в США и Европе, но указание регулятора затрагивает только операции в Японии.

Биткоин на фоне этого сообщения в США подешевел на 8,5%, до менее чем $6150.

Ранее на этой неделе курсы криптовалют, включая биткоин, обвилились из-за сообщений о том, что хакеры украли более $30 млн с южнокорейской биржи Bithumb.

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Теги: криптобиржа, криптовалюта, япония, BitFlyer
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