Криптобиржа BitFlyer не будет принимать новых клиентов

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии BitFlyer перестала принимать новых клиентов в связи с требованиями регулятора. Об этом пишет издание Japan News.
Агентство финансовых услуг Японии вчера, 22 июня, потребовало усовершенствовать процедуры BitFlyer и ряда других платформ для операций с криптовалютами.
С целью исправить выявленные недочеты сообщает ее пресс-служба.
BitFlyer - одна из крупнейших криптобирж мира. Она работает также в США и Европе, но указание регулятора затрагивает только операции в Японии.
Биткоин на фоне этого сообщения в США подешевел на 8,5%, до менее чем $6150.
Ранее на этой неделе курсы криптовалют, включая биткоин, обвилились из-за сообщений о том, что хакеры украли более $30 млн с южнокорейской биржи Bithumb.
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