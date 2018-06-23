Криптобиржа BitFlyer не будет принимать новых клиентов

Крупнейшая криптовалютная биржа Японии приостановила создание новых учетных записей для клиентов

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Крупнейшая криптовалютная биржа Японии BitFlyer перестала принимать новых клиентов в связи с требованиями регулятора. Об этом пишет издание Japan News.

Агентство финансовых услуг Японии вчера, 22 июня, потребовало усовершенствовать процедуры BitFlyer и ряда других платформ для операций с криптовалютами.

С целью исправить выявленные недочеты сообщает ее пресс-служба.

BitFlyer - одна из крупнейших криптобирж мира. Она работает также в США и Европе, но указание регулятора затрагивает только операции в Японии.

Биткоин на фоне этого сообщения в США подешевел на 8,5%, до менее чем $6150.

Ранее на этой неделе курсы криптовалют, включая биткоин, обвилились из-за сообщений о том, что хакеры украли более $30 млн с южнокорейской биржи Bithumb.