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24.07.2018, 14:45

Курс биткоина превысил $8 тысяч

Курс биткоина превысил $8 тысяч

Курс криптовалюты биткоин достиг двухмесячного максимума

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 24 июля, превысил отметку $8 тыс. Об этом сообщает Reuters.

Для биткоина это двухмесячный максимум.

Аналитики объясняют рост курса всплеском интереса к криптовалютам со стороны финансовых институтов. Ряд международных банков, таких как Barclays, ранее объявляли о желании запатентовать технологии на блокчейне, а Mastercard объявил, что сможет проводить платежи в криптовалютах.

Крупнейшая инвестиционная фирма в мире, BlackRock, также начала присматриваться к криптовалютам, пишет Reuters.

Ранее сегодня сообщалось, что Google добавил к своему конвертеру валют еще три криптовалюты.

Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.

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Теги: криптовалюта, биткоин, Bitcoin
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