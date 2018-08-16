Одна из известных криптовалют подорожала на 15%

Курс криптовалюты Ethereum Classic резко пошел вверх после сообщения о том, что она теперь торгуется на Coinbase

Реклама Реклама

Курс криптовалюты Ethereum Classic вырос на 15% (до $13,97) после сообщения о том, что биржа Coinbase добавила ее на свою основную платформу. Об этом пишет Insider.Pro.

Компания у себя в Twitter сообщила, что возможность покупать и продавать этот альткоин на сайте компании и в ее мобильном приложении появится 16 августа. Монета будет доступна в странах, где работает сервис Coinbase Consumer.

На фоне этого объем торгов криптовалютой за сутки составил $405 млн, а капитализация выросла до $1,45 млрд.

Ethereum Classic создали из-за несогласия с хардфорком, принятым Ethereum Foundation. Впервые о повторном добавлении монеты на платформу Coinbase стало известно в середине июня. Криптовалюту удалили оттуда сразу после ее появления в 2016 году.