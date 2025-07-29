НБУ не отказывается от идеи вернуть "шаг" вместо "копейки" – Пышный

По словам главы Нацбанка, это не только вопрос терминологии, но и акт финансовой деколонизации и завершения денежной реформы, длящейся с 1996 года

Андрей Пышный (Фото: НБУ)

Национальный банк Украины продолжает работу над инициативой замены термина "копейка" на "шаг", заявил глава НБУ Андрей Пышный в своем сообщении в Facebook.

По его словам, речь идет не только об изменении названия монеты, но и о завершении денежной реформы, начатой еще в 1996 году.

"Нет, мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с русской "копейка" на "шаг"... Это решение не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала. Оно прежде всего об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к исконно украинским терминам", – подчеркнул Пышный.

По его словам, "копейка" до сих пор официально определена как одна сотая гривни, поэтому присутствует в финансовых документах, чеках, ценниках, программном обеспечении.

"Это окончательное отмежевание от Москвы, Минска, Тирасполя, где "ходит" копейка. Возрождение шага вернет украинским монетам собственную идентичность", – отметил он.

Пышный отметил, что изменения в законодательстве повлияют на всю финансовую экосистему – от банковских приложений до надписей в магазинах: "Речь идет об изменении всего культурного контекста. Это шаг к окончательному украинскому языковому присутствию везде, где обращаются деньги".

Также Пышный напомнил, что шаг уже был в обращении в истории Украины – в частности, в ЗУНР и УНР. Он обнародовал копию плаката образца 1919 года с объявлением Командования Украинской Галицкой Армии о введении в обращение гривни и ее разменной фракции – шагов.

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