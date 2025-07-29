НБУ не відмовляється від ідеї повернути "шаг" замість "копійки" – Пишний

За словами глави Нацбанку, це не лише питання термінології, а й акт фінансової деколонізації й завершення грошової реформи, що триває з 1996 року

Андрій Пишний (Фото: НБУ)

Національний банк України продовжує роботу над ініціативою заміни терміну "копійка" на "шаг", заявив голова НБУ Андрій Пишний у своєму дописі у Facebook.

За його словами, йдеться не лише про зміну назви монети, а й про завершення грошової реформи, розпочатої ще в 1996 році.

"Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг"... Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", – наголосив Пишний.

За його словами, "копійка" досі офіційно визначена як одна сота гривні, тому присутня у фінансових документах, чеках, цінниках, програмному забезпеченні.

"Це остаточне відмежування від Москви, Мінська, Тирасполя, де "ходить" копійка. Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність", – зазначив він.

Пишний наголосив, що зміни у законодавстві вплинуть на всю фінансову екосистему – від банківських застосунків до написів у магазинах: "Йдеться про зміну всього культурного контексту. Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші".

Також Пишний нагадав, що шаг уже був у обігу в історії України – зокрема, у ЗУНР та УНР. Він оприлюднив копію плаката зразка 1919 року з оголошенням Командування Української Галицької Армії про введення в обіг гривні та її розмінної фракції – шагів.

Читайте також: "Ідея, час якої настав". Голова НБУ Андрій Пишний про введення шагів