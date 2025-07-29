НБУ не відмовляється від ідеї повернути "шаг" замість "копійки" – Пишний
Національний банк України продовжує роботу над ініціативою заміни терміну "копійка" на "шаг", заявив голова НБУ Андрій Пишний у своєму дописі у Facebook.
За його словами, йдеться не лише про зміну назви монети, а й про завершення грошової реформи, розпочатої ще в 1996 році.
"Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг"... Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", – наголосив Пишний.
За його словами, "копійка" досі офіційно визначена як одна сота гривні, тому присутня у фінансових документах, чеках, цінниках, програмному забезпеченні.
"Це остаточне відмежування від Москви, Мінська, Тирасполя, де "ходить" копійка. Відродження шагу поверне українським монетам власну ідентичність", – зазначив він.
Пишний наголосив, що зміни у законодавстві вплинуть на всю фінансову екосистему – від банківських застосунків до написів у магазинах: "Йдеться про зміну всього культурного контексту. Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші".
Також Пишний нагадав, що шаг уже був у обігу в історії України – зокрема, у ЗУНР та УНР. Він оприлюднив копію плаката зразка 1919 року з оголошенням Командування Української Галицької Армії про введення в обіг гривні та її розмінної фракції – шагів.
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- У вересні минулого року Нацбанк на чергову річницю введення в обіг національної грошової одиниці – гривні – запропонував змінити назву української дрібної розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".
- 57% українців вважають, що зміна назви дрібної розмінної монети не на часі.
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