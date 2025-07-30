UniCredit стал вторым банком ЕС с оценкой в 100 млрд евро

Рыночная капитализация итальянского банка, который до сих пор работает в РФ, достигла около 100,2 млрд евро

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Итальянский UniCredit стал вторым кредитором Европейского Союза, оценка которого в 2025 году превысила 100 млрд евро. Об этом пишет Bloomberg.

Весной испанский Banco Santander стал первым банком в ЕС за почти десятилетие, чья стоимость превысила 100 млрд евро.

В среду, 30 июля, стоимость акций UniCredit выросла на 2,3%, достигнув максимума с февраля 2011 года. В результате его рыночная капитализация достигла около 100,2 млрд евро.

Это ставит UniCredit сразу за Banco Santander, рыночная стоимость которого сейчас составляет около 114 млрд евро.

Конкуренты, в том числе BNP Paribas и Intesa Sanpaolo, не сильно отстают, а оценки швейцарского UBS и британского HSBC превышают этот уровень.

Стоимость акций UniCredit некоторое время уже опережает цены конкурентов благодаря тому, что генеральный директор Андреа Орсель повысил рентабельность и выплаты инвесторам.

На прошлой неделе UniCredit повысил свои годовые целевые показатели прибыли и распределения прибыли между акционерами.

Кроме того, миланский кредитор отозвал предложение о покупке своего конкурента Banco BPM SpA. Одним из условий правительства Италии для поглощения было требование, чтобы UniCredit ушел из России.