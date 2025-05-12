UniCredit получил рекордную квартальную прибыль, около 10% принесло подразделение в РФ

UniCredit показал рекордную за всю историю квартальную прибыль и готовится к новым поглощениям

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Один из крупнейших в мире итальянский банк UniCredit получил самую большую квартальную прибыль за всю свою историю. Об этом свидетельствуют данные из отчета финансового учреждения, пишет Bloomberg.

За первый квартал 2025 года чистая прибыль банка составила 2,77 млрд евро ($3,1 млрд), что превысило ожидания аналитиков со средним прогнозом в 2,38 млрд евро.

В связи с этим UniCredit повысил прогноз годовой прибыли до более чем 9,3 млрд евро, а выручки – до 23,5 млрд евро. Банк также планирует увеличить выплаты акционерам по сравнению с прошлым годом.

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В то же время чистая прибыль российского бизнеса UniCredit за первый квартал 2025 года составила 256 млн евро, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Frank Media.

Суммарная выручка российского подразделения квартал к кварталу увеличилась на 2,6% до 366 млн евро.

Новость положительно повлияла на акции банка. На открытии торгов в Милане они выросли на 3,8%, достигнув самого высокого уровня за последние 14 лет. Рыночная капитализация UniCredit составила 87 млрд евро.

Рекордный финансовый результат укрепляет позиции гендиректора банка Андреа Орселя, который рассматривает новые возможные приобретения, отмечает агентство Bloomberg.

Его инициатива приобрести Commerzbank вызвала обеспокоенность в правительстве Германии, а нежелательное предложение о покупке итальянского Banco BPM – сопротивление со стороны властей Италии.

В интервью Bloomberg Орсель заявил, что UniCredit начинает переговоры с итальянскими чиновниками, чтобы обсудить условия, которые Рим выставил относительно соглашения с Banco BPM. По его словам, решение о дальнейших действиях еще не принято.

За последние четыре года Орсель значительно оптимизировал работу банка – сократил количество работников, вышел из малодоходных направлений и сконцентрировался на прибыльных рынках.