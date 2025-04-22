UniCredit не понравились условия Италии для покупки Banco BPM, среди них – уйти из России

Большое банковское слияние в Италии оказалось под угрозой из-за установленных властями условий

Фото: depositphotos.com

Итальянский банк UniCredit заявил, что не может принять окончательное решение о поглощении Banco BPM из-за условий, установленных правительством Италии по правилу "золотой акции". Об этом он сообщил в пресс-релизе во вторник, 22 апреля.

Среди требований итальянского правительства – прекращение деятельности в России в течение девяти месяцев, сохранение стабильного соотношения кредитов к депозитам и ограничение по управлению активами компании Anima Holding.

UniCredit считает, что эти условия могут противоречить законодательству и ограничивать свободу банка принимать финансовые решения.

Банк направил в правительство ответ на декрет и ждет обратной связи.

"UniCredit обязуется и дальше сокращать свое присутствие в России, которое уже уменьшилось примерно на 90% за последние три года, в соответствии с решением Европейского центрального банка", — указано в пресс-релизе.

Акции обоих банков снизились после этих новостей: UniCredit – на 4%, Banco BPM – на 2%, указывает Bloomberg.