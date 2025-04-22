UniCredit не понравились условия Италии для покупки Banco BPM, среди них – уйти из России
Итальянский банк UniCredit заявил, что не может принять окончательное решение о поглощении Banco BPM из-за условий, установленных правительством Италии по правилу "золотой акции". Об этом он сообщил в пресс-релизе во вторник, 22 апреля.
Среди требований итальянского правительства – прекращение деятельности в России в течение девяти месяцев, сохранение стабильного соотношения кредитов к депозитам и ограничение по управлению активами компании Anima Holding.
UniCredit считает, что эти условия могут противоречить законодательству и ограничивать свободу банка принимать финансовые решения.
Банк направил в правительство ответ на декрет и ждет обратной связи.
"UniCredit обязуется и дальше сокращать свое присутствие в России, которое уже уменьшилось примерно на 90% за последние три года, в соответствии с решением Европейского центрального банка", — указано в пресс-релизе.
Акции обоих банков снизились после этих новостей: UniCredit – на 4%, Banco BPM – на 2%, указывает Bloomberg.
- UniCredit – один из крупнейших западных банков, до сих пор присутствующий на российском рынке, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. Другие крупные европейские банки, в частности Société Générale и ING, давно ушли из России, несмотря на значительные финансовые потери.
- Присутствие UniCredit в России является раздражительным вопросом также для Европейского центрального банка, который в 2024 году приказал UniCredit поскорее свернуть свою работу в России.