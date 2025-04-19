Reuters: Италия одобрила заявку UniCredit на покупку Banco BPM с условием уйти из России

UniCredit (Фото: EPA / Daniel Dal Zennaro)

Правительство Италии одобрило заявку UniCredit на поглощение Banco BPM с условиями, сообщается на сайте governo.it. По данным источников Reuters, среди требований итальянских властей – ускорение выхода UniCredit с российского рынка.

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Другие требования, вероятно, будут касаться банковских отделений для обеспечения услуг клиентам и косвенно сохранения рабочих мест.

Правительство Джорджи Мелони проверило сделку по BPM согласно специальному правилу "золотой акции", которое позволяет блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в стратегических секторах.

UniCredit – один из крупнейших западных банков, до сих пор присутствующих на российском рынке, как и австрийский Raiffeisen Bank International. Другие крупные европейские банки, в частности, Société Générale и ING, давно ушли из России, несмотря на значительные финансовые потери.

Присутствие UniCredit в России является раздражающим вопросом также для Европейского центрального банка, который в 2024 году приказал UniCredit поскорее свернуть свою работу в России.

Несмотря на получение разрешения, поглощение Banco BPM может и не произойти.

Окончательное решение UniCredit ожидается до 30 июня.