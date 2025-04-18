FT: Raiffeisen приостановил продажу российской "дочки" из-за сближения США и РФ

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк, который до сих пор ведет бизнес в РФ, приостановил попытки продать свое российское подразделение. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

На RBI уже несколько лет давят регуляторы, а также правительства ЕС и США с требованием покинуть российский рынок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Несмотря на это, банк по-прежнему работает в стране.

В сентябре 2024 года продажа российской "дочки" RBI усложнилась после того, как суд РФ заморозил ее акции. Кроме того, в январе 2025 года банк обязали выплатить 2 млрд евро компенсаций, из-за чего RBI понес первый за девять лет квартальный ущерб – $926 млн.

Но в феврале 2025 года, по информации источников газеты, RBI решил приостановить процесс продажи, потому что Россия и США начали возобновлять политическое взаимодействие.

Один из собеседников газеты отметил, что решение обусловлено "глобальной неопределенностью" и потенциальными изменениями позиции США по отношению к России.

Официально в RBI заявили, что процесс продажи продолжается, но судебный процесс фактически заблокировал любые соглашения.

В прошлом году Европейский центральный банк приказал RBI и другим европейским банкам, все еще работающим в России, либо срочно продать свои активы в стране, либо быстро сворачивать деятельность.

RBI действительно сократил кредитование в РФ и перестал открывать новые счета, однако все еще сохраняет больший бизнес в стране, чем европейские конкуренты.