FT: Raiffeisen призупинив продаж російської "дочки" через зближення США та РФ

Raiffeisen призупинив продаж російського бізнесу через покращення відносин між США і РФ

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Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, що досі веде бізнес у РФ, призупинив спроби продати свій російський підрозділ. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

На RBI вже кілька років тиснуть регулятори та уряди ЄС і США з вимогою залишити російський ринок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Попри це, банк досі працює в країні.

У вересні 2024 року продаж російської "дочки" RBI ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції. Крім цього, у січні 2025 року банк зобов’язали виплатити 2 млрд євро компенсацій, через що RBI зазнав першого за дев’ять років квартального збитку – $926 млн.

Але в лютому 2025 року, за інформацією джерел газети, RBI вирішив призупинити процес продажу, бо Росія і США почали відновлювати політичну взаємодію.

Один зі співрозмовників газети зазначив, що рішення зумовлене "глобальною невизначеністю" та потенційними змінами позиції США щодо Росії.

Офіційно у RBI заявили, що процес продажу триває, але судовий процес фактично заблокував будь-які угоди.

Торік Європейський центральний банк наказав RBI та іншим європейським банкам, які все ще працюють у Росії, або терміново продати свої активи в країні, або швидко згортати діяльність.

RBI справді скоротив кредитування у РФ і перестав відкривати нові рахунки, однак досі зберігає більший бізнес у країні, ніж європейські конкуренти.