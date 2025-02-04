Австрійський Raiffeisen Bank зазнав збитків через судові витрати в Росії

Судові витрати в Росії спричинили перший за багато років квартальний збиток RBI

Фото: EPA

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив про чистий збиток у розмірі 926 млн євро у четвертому кварталі 2024 року. Це сталося після того, як був змушений виділити 840 млн євро на судові витрати в Росії, пише Bloomberg.

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Також RBI зазнав 156 млн євро витрат, пов'язаних із польським судовим розглядом щодо валютного кредиту.

"RBI досягнув задовільного результату у 2024 році, попри величезні надзвичайні витрати. Продаж Пріорбанку в Білорусі дозволив нам знизити політичний ризик RBI. Скорочення бізнесу в Росії йде добрими темпами", – заявив генеральний директор RBI Йохан Штробль.

Raiffeisen Bank, згідно з релізом, продовжив значно скорочувати свій російський бізнес у 2024 фінансовому році. Обсяг кредитування у Росії скоротився на 30%. На кінець року він становив 4,2 млрд євро. Депозити клієнтів у РФ скоротилися на 35%. Бізнес із платежів в іноземній валюті з Росії був додатково обмежений.

Витрати банку, пов'язані з ризиками, у 2024 році також скоротилися більш ніж удвічі – до 125 млн євро із 391 млн євро роком раніше.

У січні агентство Reuters писало, що російський суд зобовʼязав стягнути понад 2 млрд євро з австрійського RBI як відшкодування збитків російському співвласнику віденської компанії Strabag – Расперії.

Справа є одним із найбільш значущих рішень проти західної компанії, що досі працює в Росії, і передбачає одну з найбільших компенсацій за завдані збитки, що коли-небудь присуджувалися.