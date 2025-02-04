Австрийский Raiffeisen Bank понес убытки из-за судебных издержек в России

Судебные расходы в России повлекли первый за многие годы квартальный ущерб RBI

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о чистом убытке в размере 926 млн евро в четвертом квартале 2024 года. Это произошло после того, как был вынужден выделить 840 млн евро на судебные издержки в России, пишет Bloomberg.

Также RBI понес 156 млн евро расходов, связанных с польским судебным разбирательством по валютному кредиту.

"RBI достиг удовлетворительного результата в 2024 году, несмотря на огромные чрезвычайные затраты. Продажа Приорбанка в Беларуси позволила нам снизить политический риск RBI. Сокращение бизнеса в России идет хорошими темпами", – заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль.

Raiffeisen Bank, согласно релизу, продолжил значительно сокращать свой российский бизнес в 2024 финансовом году. Объем кредитования в России сократился на 30%. К концу года он составил 4,2 млрд евро. Депозиты клиентов у РФ сократились на 35%. Бизнес по платежам в иностранной валюте из России был дополнительно ограничен.

Расходы банка, связанные с рисками, в 2024 году также сократились более чем вдвое – до 125 млн евро с 391 млн евро годом ранее.

В январе агентство Reuters писало, что российский суд обязал взыскать более 2 млрд евро с австрийского RBI в качестве возмещения ущерба российскому совладельцу венской компании Strabag – Расперии.

Дело является одним из наиболее значимых решений против до сих пор работающей в России западной компании и предусматривает одну из самых больших компенсаций за нанесенный ущерб, когда-либо присуждавшийся.