Raiffeisen продал беларуский бизнес компании по ОАЭ

Австрийский Raiffeisen продал Приорбанк и уходит из Беларуси

Фото: EPA

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) подписала соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже и выходе из состава бенефициарных владельцев беларуского Приорбанка. Об этом говорится в пресс-релизе RBI.

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Согласно сообщению, Raiffeisen Bank International продает Soven 1 Holding Limited 87,74% долю в беларуском Приорбанке и его дочерних компаниях.

"Завершение этого соглашения позволит RBI успешно уйти с беларуского рынка и тем самым снизить сложность своей операционной деятельности в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе", – сообщили в австрийском банке.

Закрытие соглашения, которое еще предстоит одобрить регулирующим органам, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

RBI считает, что сделка может нанести ущерб для группы около 300 млн евро вследствие разницы между ценой продаж и балансовой стоимостью Приорбанка. К закрытию сделки ожидается негативное влияние на уровне 500 млн евро на консолидированную прибыль группы.

Однако это не отразится на нормативном капитале и коэффициентах достаточности капитала группы RBI, говорится в сообщении.

Приорбанк работает в Беларуси с конца 1989 года, с 2003 года – в составе группы RBI. Входит в крупнейшие беларуские банки по размеру активов.