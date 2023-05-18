Raiffeisen Bank закроет корреспондентские счета банков Беларуси
Австрийский Raiffeisen Bank предупредил о прекращении сотрудничества со всеми банками в беларуской юрисдикции с августа, со ссылкой на источники в банковских кругах пишет Наша Ніва.
Raiffeisen оставался последним банком, который сотрудничал с беларускими банками при направлении платежей в долларах/евро в Европу и обратно. Теперь беларуский бизнес имеет несколько месяцев, чтобы придумать новую схему расчетов с западными партнерами, отмечает издание.
"Кто-то уже ранее вывел свою внешнеэкономическую деятельность в другую юрисдикцию, но нет никаких гарантий, что нас в итоге не "попросят" и из условного Казахстана, потому что американцы и европейцы усиливают давление на тех, кто помогает обходить санкции", – сказал собеседник беларуского издания.
Одновременно с этим Приорбанк, беларуская "дочка" Raiffeisen, начал присылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей, иначе они не будут доставлены.
- Raiffeisen Bank International попал в список международных спонсоров войны из-за того, что его банк в России продолжает работать даже на второй год полномасштабной войны. На Raiffeisen Bank International из-за этого оказывал давление Европейский центробанк и собственные акционеры.
- 30 апреля RBI окончательно определился с будущим своего банка в России – это будет либо продажа, либо отсоединение.
- 5 мая Raiffeisen Bank заявил, что закрыл все корреспондентские счета российских банков.
- Тогда же стало известно, что Raiffeisen втрое увеличил прибыль в России за квартал.
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