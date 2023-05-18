Raiffeisen Bank закроет корреспондентские счета банков Беларуси

Австрийский Raiffeisen Bank предупредил о прекращении сотрудничества со всеми банками в беларуской юрисдикции с августа, со ссылкой на источники в банковских кругах пишет Наша Ніва.

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Raiffeisen оставался последним банком, который сотрудничал с беларускими банками при направлении платежей в долларах/евро в Европу и обратно. Теперь беларуский бизнес имеет несколько месяцев, чтобы придумать новую схему расчетов с западными партнерами, отмечает издание.

"Кто-то уже ранее вывел свою внешнеэкономическую деятельность в другую юрисдикцию, но нет никаких гарантий, что нас в итоге не "попросят" и из условного Казахстана, потому что американцы и европейцы усиливают давление на тех, кто помогает обходить санкции", – сказал собеседник беларуского издания.

Корреспондентский счет – это банковский счет, открываемый одним банком в другом для выполнения финансовых операций между ними – перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты и т.д. Корреспондентский счет может быть открыт в одной валюте или в нескольких валютах, в зависимости от потребностей банка.

Одновременно с этим Приорбанк, беларуская "дочка" Raiffeisen, начал присылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей, иначе они не будут доставлены.