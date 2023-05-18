Raiffeisen Bank закриє кореспондентські рахунки банків Білорусі
Австрійський Raiffeisen Bank попередив про припинення співпраці з усіма банками у білоруській юрисдикції із серпня, з посиланням на джерела у банківських колах пише Наша Ніва.
Raiffeisen залишався останнім банком, який співпрацював із білоруськими банками під час спрямування платежів у доларах/євро до Європи та назад. Тепер білоруський бізнес має кілька місяців, щоб придумати нову схему розрахунків із західними партнерами, зазначає видання.
"Хтось уже раніше вивів свою зовнішньоекономічну діяльність в іншу юрисдикцію, але нема жодних гарантій, що нас у результаті не "попросять" і з умовного Казахстану, тому що американці та європейці посилюють тиск на тих, хто допомагає обходити санкції", – сказав співрозмовник білоруського видання.
Водночас Пріорбанк, білоруська "дочка" Raiffeisen, почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів, інакше їх не буде доставлено.
- Raiffeisen Bank International потрапив до списку міжнародних спонсорів війни через те, що його банк у Росії продовжує працювати навіть на другий рік повномасштабної війни. На Raiffeisen Bank International через це чинив тиск Європейський центробанк та власні акціонери.
- 30 квітня RBI остаточно визначився з майбутнім свого банку Росії – це буде або продаж, або від'єднання.
- 5 травня Raiffeisen Bank заявив, що закрив усі кореспондентські рахунки російських банків.
- Тоді ж стало відомо, що Raiffeisen утричі збільшив прибуток у Росії за квартал.
Коментарі