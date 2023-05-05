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Raiffeisen Bank втрое увеличил прибыль в России за квартал

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05.05.2023, 18:08
Raiffeisen Bank втрое увеличил прибыль в России за квартал - Фото
Фото: ЕРА

Прибыль австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в России выросла до 301 млн евро по итогам первого квартала 2023 года, по сравнению с 96 млн евро в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные квартального отчета банка.  

Увеличение прибыли RBI объяснил ростом процентных доходов и укреплением рубля. В целом российский бизнес сгенерировал более 40% прибыли RBI за квартал.  

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Также Raiffeisen в России увеличил численность сотрудников за квартал на 2,3% до 9 890 человек. При этом число клиентов банка сократилось на 13% до 3,2 млн человек. 

По данным источников Reuters, Европейский центральный банк настаивает на том, чтобы RBI свернул свой высокодоходный российский бизнес. Австрийский банк заявляет, что работает над решением. 

"Группа продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Raiffeisen Bank в России", — цитирует агентство заявление RBI.  

По словам исполнительного директора банка Иоганна Штробля, RBI работает над обоими вариантами и не может сказать, какой вариант будет предпочтительнее. 

Австрийский банк работает в России с момента распада Советского Союза и является 10-м банком РФ по размеру активов. 

Роман Бриль
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