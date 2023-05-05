Raiffeisen Bank закрыл все корреспондентские счета российских банков

Raiffeisen Bank International закрыл все корреспондентские счета российских банков, кроме собственной "дочки" Райффайзенбанк. Об этом говорится в презентации для инвесторов, опубликованной австрийской группой в пятницу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Raiffeisen подтвердил, что собирается продать российский Райффайзенбанк или выделить его из состава группы, а к тому времени – будет сокращать деловую активность в России.

В феврале стало известно, что Raiffeisen Bank International начинает закрывать корреспондентские счета российских банков. К тому времени его сеть в России состояла из пяти банков-партнеров.

Отключения ускорились после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США.

Корреспондентский счет – это банковский счет, открываемый одним банком в другом для выполнения финансовых операций между ними – перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты и т.д. Корреспондентский счет может быть открыт в одной валюте или в нескольких валютах, в зависимости от потребностей банка.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.