Raiffeisen Bank отключает от евро российские банки после претензий Минфина США

Райффайзенбанк начал закрывать корреспондентские счета российским кредитным организациям, сообщает Frank RG со ссылкой на топ-менеджеров трех частных банков.

Представитель Raiffeisen Bank International подтвердил, что группа сократила свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков.

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"Другие российские банки, которым мы предоставляем корреспондентские услуги, получили указания по индивидуальному максимальному количеству платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать", – пояснил представитель RBI.

Ранее корсчета, без которых невозможны валютные операции, российским банкам закрыли Citibank, JPMorgan и Deutsche Bank. Raiffeisen отключил ряд российских банков от евро в августе прошлого года.

Новая волна отключений произошла после того, как претензии к австрийской банковской группе появились у властей США.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США — курирующее санкционное подразделение — начало расследование в отношении Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".

В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью, призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Наталія Софієнко

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