Райффайзен закрывает для россиян переводы в валюте. Большого бизнеса это пока не касается

Трансграничные переводы в иностранной валюте для россиян будут запрещены со 2 сентября 2024 года

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Райффайзен Банк запретит россиянам денежные переводы в иностранной валюте со 2 сентября 2024 года. Трансграничные переводы остаются доступными для крупного и международного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Эти ограничения были введены в связи с решением австрийской группы RBI. Предписание выдал Европейский центральный банк.

Все валютные переводы, которые будут корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 30 августа 2024 года, обработаются с учетом действующих условий и ограничений.

Переводы за границу для россиян со 2 сентября будут доступны только в рублях, беларуских рублях и армянских драмах.