Райффайзен закрывает для россиян переводы в валюте. Большого бизнеса это пока не касается
Райффайзен Банк запретит россиянам денежные переводы в иностранной валюте со 2 сентября 2024 года. Трансграничные переводы остаются доступными для крупного и международного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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Эти ограничения были введены в связи с решением австрийской группы RBI. Предписание выдал Европейский центральный банк.
Все валютные переводы, которые будут корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 30 августа 2024 года, обработаются с учетом действующих условий и ограничений.
Переводы за границу для россиян со 2 сентября будут доступны только в рублях, беларуских рублях и армянских драмах.
- 29 мая Raiffeisen Bank International объявил об ограничениях для российских клиентов с 1 июня. Банк запретил открытие новых накопительных счетов.
- С 10 июня 2024 года Райффайзенбанк перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США из-за решений банков-корреспондентов. Запрет касался всех категорий клиентов.
- 5 августа Райффайзенбанк сократил количество услуг в России под давлением Европейского центробанка, отказавшись от брокерского бизнеса.