Райффайзен закриває для росіян перекази в валюті. Великого бізнесу це поки не стосується

Транскордонні перекази в іноземній валюті для росіян будуть заборонені з 2 вересня 2024 року

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Райффайзен Банк заборонить росіянам грошові перекази в іноземній валюті з 2 вересня 2024 року. Транскордонні перекази лишаються доступними для великого і міжнародного бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Ці обмеження запровадили у зв'язку з рішенням австрійської групи RBI. Припис видав Європейський центральний банк.

Усі валютні перекази, які будуть коректно оформлені та ухвалені банком до виконання до 16:00 30 серпня 2024 року, опрацюються з урахуванням чинних умов та обмежень.

Перекази за кордон для росіян із 2 вересня будуть доступні тільки в рублях, білоруських рублях і вірменських драмах.