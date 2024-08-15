Райффайзен закриває для росіян перекази в валюті. Великого бізнесу це поки не стосується
Райффайзен Банк заборонить росіянам грошові перекази в іноземній валюті з 2 вересня 2024 року. Транскордонні перекази лишаються доступними для великого і міжнародного бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі банку.
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Ці обмеження запровадили у зв'язку з рішенням австрійської групи RBI. Припис видав Європейський центральний банк.
Усі валютні перекази, які будуть коректно оформлені та ухвалені банком до виконання до 16:00 30 серпня 2024 року, опрацюються з урахуванням чинних умов та обмежень.
Перекази за кордон для росіян із 2 вересня будуть доступні тільки в рублях, білоруських рублях і вірменських драмах.
- 29 травня Raiffeisen Bank International оголосив про обмеження для російських клієнтів із 1 червня. Банк заборонив відкриття нових накопичувальних рахунків.
- З 10 червня 2024 року Райффайзенбанк перестав проводити вихідні грошові перекази в доларах США через рішення банків-кореспондентів. Заборона стосувалася всіх категорій клієнтів.
- 5 серпня Райффайзенбанк скоротив кількість послуг у Росії під тиском Європейського центробанку, відмовившись від брокерського бізнесу.