Райффайзенбанк більше не відкриватиме рахунки росіянам
Raiffeisen Bank International (RBI), який неодноразово заявляв про свій намір піти з Росії, оголосив про нові обмеження для російських клієнтів. Це сталося після того, як Європейський ЦБ висунув вимогу австрійському Raiffeisen Bank International різко скоротити бізнес у Росії, передають росЗМІ.
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З 1 червня банк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати" та "Ключовий". Інших таких продуктів, згідно з даними на сайті, банк не має.
"Ринкові умови суттєво змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту", – пояснили в банку.
З третього червня у Райффайзенбанку більше не можна буде відкривати нові депозити. Вклади "Фіксований" та "Класичний" стануть архівними, пролонгація витікаючих вкладів теж стане недоступною.
Російський Райффайзенбанк, який входить до двадцятки за обсягом активів у РФ і включений Центробанком Росії до списку системно значимих, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.
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- 30 квітня 2023 року RBI остаточно визначився з майбутнім свого банку Росії – це буде або продаж, або від'єднання.
- 5 травня Raiffeisen Bank заявив, що закрив усі кореспондентські рахунки російських банків.
- Тоді ж стало відомо, що Raiffeisen утричі збільшив прибуток у Росії за квартал.
- У березні 2024 року EUobserver писав, що США можуть запровадити санкції проти австрійського Raiffeisen Bank за ведення бізнесу в Росії.