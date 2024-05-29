Райффайзенбанк більше не відкриватиме рахунки росіянам

RBI після попереджень Європейського ЦБ вирішив не відкривати нові рахунки у РФ

Фото: EPA

Raiffeisen Bank International (RBI), який неодноразово заявляв про свій намір піти з Росії, оголосив про нові обмеження для російських клієнтів. Це сталося після того, як Європейський ЦБ висунув вимогу австрійському Raiffeisen Bank International різко скоротити бізнес у Росії, передають росЗМІ.

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З 1 червня банк припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати" та "Ключовий". Інших таких продуктів, згідно з даними на сайті, банк не має.

"Ринкові умови суттєво змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту", – пояснили в банку.

З третього червня у Райффайзенбанку більше не можна буде відкривати нові депозити. Вклади "Фіксований" та "Класичний" стануть архівними, пролонгація витікаючих вкладів теж стане недоступною.

Російський Райффайзенбанк, який входить до двадцятки за обсягом активів у РФ і включений Центробанком Росії до списку системно значимих, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.

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