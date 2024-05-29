Райффайзенбанк больше не будет открывать счета россиянам

RBI после предупреждений Европейского ЦБ решил не открывать новые счета в РФ

Фото: EPA

Raiffeisen Bank International (RBI), неоднократно заявлявший о своем намерении уйти из России, объявил о новых ограничениях для российских клиентов. Это произошло после того, как Европейский ЦБ потребовал у австрийского Raiffeisen Bank International резко сократить бизнес в России, передают росСМИ.

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С 1 июня банк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам "На ежедневный остаток", "К подписке" и "Ключевой". Других таких продуктов, согласно данным на сайте, у банка нет.

"Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта", – объяснили в банке.

С третьего июня в Райффайзенбанке больше нельзя будет открывать новые депозиты. Вклады "Фиксированный" и "Классический" станут архивными, пролонгация текущих вкладов тоже станет недоступной.

Российский Райффайзенбанк, входящий в топ-20 по объему активов в РФ и включенный Центробанком России в список системно значимых, остается главной финансовой артерией, связывающей российскую экономику с миром.

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