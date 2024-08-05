Райффайзенбанк скоротив кількість послуг у Росії під тиском Європейського центробанку
Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International повідомив, що тимчасово призупинив відкриття нових брокерських рахунків для фізосіб у зв'язку з вимогою європейського регулятора скоротити присутність групи в Росії. Про це пише Reuters.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"У зв'язку з приписом ЄЦБ на адресу групи RBI Райффайзенбанк змушений поступово знизити обсяг операцій на російському ринку. На цьому етапі ми ухвалили рішення з 26 липня 2024 року тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків для роздрібних інвесторів", – йдеться в повідомленні банку.
Рахунки, які уже відкриті, і далі обслуговуватимуться у звичайному режимі.
Брокерські рахунки надають доступ до торгової платформи, через яку можна здійснювати операції з фінансовими інструментами (акціями, облігаціями). Брокер – це посередник між інвестором і ринком, який виконує заявки клієнта.
- У квітні Raiffeisen Bank International отримав наказ Європейського ЦБ до 2026 року скоротити кредитний портфель у РФ на 65%. А в червні представники Європейського центрального банку були присутні на засіданні наглядової ради Raiffeisen й поставили перед банком вимогу негайно, протягом найближчих тижнів, окреслити кроки для виходу з Росії.
- У травні стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США із попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії.
- Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але досі не може сказати, коли саме це станеться.