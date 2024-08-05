Райффайзенбанк скоротив кількість послуг у Росії під тиском Європейського центробанку

Найбільший з європейських банків, які досі залишаються в Росії, перестав відкривати нові брокерські рахунки для росіян

Фото: EPA

Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International повідомив, що тимчасово призупинив відкриття нових брокерських рахунків для фізосіб у зв'язку з вимогою європейського регулятора скоротити присутність групи в Росії. Про це пише Reuters.

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"У зв'язку з приписом ЄЦБ на адресу групи RBI Райффайзенбанк змушений поступово знизити обсяг операцій на російському ринку. На цьому етапі ми ухвалили рішення з 26 липня 2024 року тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків для роздрібних інвесторів", – йдеться в повідомленні банку.

Рахунки, які уже відкриті, і далі обслуговуватимуться у звичайному режимі.

Брокерські рахунки надають доступ до торгової платформи, через яку можна здійснювати операції з фінансовими інструментами (акціями, облігаціями). Брокер – це посередник між інвестором і ринком, який виконує заявки клієнта.