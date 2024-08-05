Райффайзенбанк сократил количество услуг в России под давлением Европейского центробанка
Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International сообщило, что временно приостановило открытие новых брокерских счетов для физлиц в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в России. Об этом пишет Reuters.
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"В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем сделок на российском рынке. На этом этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов", — говорится в сообщении банка.
Уже открытые счета продолжат обслуживаться в обычном режиме.
Брокерские счета предоставляют доступ к торговой платформе, через которую можно совершать операции с финансовыми инструментами (акциями, облигациями). Брокер – это посредник между инвестором и рынком, выполняющий заявки клиента.
- В апреле Raiffeisen Bank International получил приказ Европейского ЦБ к 2026 году сократить кредитный портфель в РФ на 65%. А в июне представители Европейского центрального банка присутствовали на заседании наблюдательного совета Raiffeisen и потребовали немедленно, в ближайшие недели, очертить шаги для выхода из России.
- В мае стало известно, что Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе из-за бизнеса в России.
- Банк неоднократно заявлял, что намерен уйти из России, но до сих пор не может сказать, когда это произойдет.