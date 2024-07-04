"Играет с огнем". США и Евросоюз не сбавляют давления на Raiffeisen из-за бизнеса в России

Фото: EPA

Соединенные Штаты и Евросоюз не сбавляют давления на австрийский Raiffeisen Bank International из-за его бизнеса в России, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Штаты не отказались от своей угрозы отрезать Raiffeisen от доллара и продолжают внимательно наблюдать за банком, его отношениями с Россией и любыми потенциальными нарушениями санкций. И в Вашингтоне, и внутри банка понимают, что такое наказание станет роковым для банка и его последствия могут перекинуться на финансовую систему Европы.

Поэтому власти США хотели бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с Россией.

"Райффайзен и Австрия играют с огнем. Нравится нам это или нет, но кнут в руках у Америки", — сказала Нина Томазелли, австрийский депутат из входящей в коалиции Партии зеленых.

Представители Европейского центрального банка присутствовали на заседании наблюдательного совета Raiffeisen в июне и потребовали немедленно, в ближайшие недели, очертить шаги по выходу из России.

По словам одного из источников, регуляторы даже изучали возможность принудительного разделения Raiffeisen, но не горят желанием это делать, чтобы не спровоцировать банковскую панику.

Один из собеседников агентства сказал, что после того, как Raiffeisen согласился помочь подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести активы из австрийского строительного концерна Strabag, отношения между банком и регулятором обострились. В ЕЦБ считают Raiffeisen нечестным и боятся, что недостаточно владеют информацией о российских операциях банка.

По информации источников агентства, у Raiffeisen в России застряло около 5 млрд евро капитала, и соглашение со Strabag должно было высвободить $1,5 млрд из этой суммы.

Банк неоднократно заявлял, что намерен уйти из России, но не может сказать, когда это произойдет.

"Вместо того чтобы уйти из России, Raiffeisen потратил более двух лет на поиски лазеек и дыр, чтобы вывести свои деньги", — подытожила депутат Томазелли.