Raiffeisen пообещал "ускорить сокращение" бизнеса в России

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) и дальше будет сокращать свой бизнес в России по соглашению с Европейским центральным банком. Об этом говорится в заявлении банка в пределах квартального отчета о прибылях.

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"В соответствии с требованиями ЕЦБ, мы ускоряем сокращение объемов бизнеса в России. В то же время мы продолжаем работать над продажей Райффайзенбанка Россия", – заявил генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

В апреле Raiffeisen Bank International получил приказ Европейского ЦБ к 2026 году сократить кредитный портфель в РФ на 65%. А в июне представители Европейского центрального банка присутствовали на заседании наблюдательного совета Raiffeisen и потребовали немедленно, в ближайшие недели, очертить шаги для выхода из России.

Согласно отчету, RBI продолжает работать над продажей или отделением российского дочернего банка. Однако отмечается, что реалистичный прогноз по поводу того, когда RBI завершит деконсолидацию своего российского банка, сделать невозможно, поскольку любое соглашение требует многих согласований.

Между тем, бизнес-операции RBI в России ощутимо сворачиваются, заверили в банке. С начала войны (полномасштабного вторжения. – Ред.) кредитный бизнес сократился почти на 60%.

RBI также значительно сократил свой бизнес клиринговых, расчетных и платежных услуг.

Помимо Райффайзенбанка в России все корреспондентские отношения с российскими банками прекращены. А Райффайзенбанк Россия принимает меры по дальнейшему сокращению депозитов клиентов.

"Первые последствия для клиентов, такие как ограничения в платежах, уже вступили в силу. Далее будут сделаны дополнительные шаги", – говорится в сообщении.

Банк не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

В мае стало известно, что Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе из-за бизнеса в России, писало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников агентства сказал, что после того, как Raiffeisen согласился помочь подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести активы из австрийского строительного концерна Strabag, отношения между банком и регулятором обострились. В ЕЦБ считают Raiffeisen нечестным и боятся, что недостаточно владеют информацией о российских операциях банка.

По информации источников агентства, в Raiffeisen в России застряло около 5 млрд евро капитала и соглашение со Strabag должно было высвободить $1,5 млрд из этой суммы.

Банк неоднократно заявлял, что намерен уйти из России, но не может сказать, когда это произойдет.