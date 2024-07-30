Raiffeisen пообіцяв "прискорити скорочення" бізнесу в Росії

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Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) й надалі буде скорочувати свій бізнес у Росії за угодою з Європейським центральним банком. Про це йдеться в заяві банку в межах квартального звіту про прибутки.

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"Відповідно до вимог ЄЦБ, ми прискорюємо скорочення обсягів бізнесу в Росії. Водночас ми продовжуємо працювати над продажем Райффайзенбанку Росія", – заявив генеральний директор RBI Йоханн Штробль.

У квітні Raiffeisen Bank International отримав наказ Європейського ЦБ до 2026 року скоротити кредитний портфель у РФ на 65%. А в червні представники Європейського центрального банку були присутні на засіданні наглядової ради Raiffeisen й поставили перед банком вимогу негайно, протягом найближчих тижнів, окреслити кроки для виходу з Росії.

Згідно зі звітом, RBI продовжує працювати над продажем або виокремленням російського дочірнього банку. Однак зазначається, що реалістичний прогноз щодо того, коли RBI завершить деконсолідацію свого російського банку, зробити неможливо, оскільки будь-яка угода вимагає багатьох погоджень.

Тим часом бізнес-операції RBI в Росії відчутно згортаються, запевнили в банку. З початку війни (повномасштабного вторгнення. – Ред.) кредитний бізнес скоротився майже на 60%.

RBI також значно скоротив свій бізнес клірингових, розрахункових і платіжних послуг.

Крім Райффайзенбанку в Росії, усі кореспондентські відносини з російськими банками припинені. А Райффайзенбанк Росія вживає заходів щодо подальшого скорочення депозитів клієнтів.

"Перші наслідки для клієнтів, такі як обмеження в платежах, вже набули чинності. Далі буде зроблено додаткові кроки", – йдеться у повідомленні.

Банк не уточнив, про які саме кроки йдеться.

У травні стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США із попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії, писало агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників агентства сказав, що після того, як Raiffeisen погодився допомогти підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці вивести активи з австрійського будівельного концерну Strabag, відносини між банком і регулятором загострилися. У ЄЦБ вважають Raiffeisen нечесним і бояться, що недостатньо володіють інформацією щодо російських операцій банку.

За інформацією джерел агентства, у Raiffeisen у Росії застрягло близько 5 млрд євро капіталу й угода зі Strabag повинна була вивільнити $1,5 млрд з цієї суми.

Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але не може сказати, коли саме це станеться.