UniCredit покупает крупный итальянский банк за $11 млрд

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Второй крупнейший банк в Италии – UniCredit – покупает за $11 млрд 100% Banco BPM, который занимает четвертую позицию в списке самых дорогих банков страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.

UniCredit выступил с предложением о поглощении Banco BPM еще в начале 2022 года, но сделку пришлось отложить из-за начала российского вторжения в Украину.

Banco BPM преимущественно работает в Милане и регионе Ломбардия, где у UniCredit мало филиалов.

Banco BPM примечателен еще и тем, что в начале ноября выкупил часть государственной доли (5%) в самом старом банке мира Monte dei Paschi, который работает с 1472 года.

"С приобретением одного из наших исторических объектов мы укрепляем свои позиции в Италии", — говорится в заявлении генерального директора UniCredit Андреа Орселя.

Соглашение должен одобрить Европейский центробанк и антимонопольные органы, ожидается, что оно будет завершено к июню 2025 года.

UniCredit также ожидает одобрения европейских регуляторов на покупку 21% в Commerzbank, где он владеет 9%. Сделка позволит UniCredit стать крупнейшим акционером этого немецкого банка. Против продажи пакета акций итальянскому банку выступали руководство Commerzbank и профсоюзы.

После объявления второго крупнейшего банка в Италии о покупке Banco BPM стоимость акций Commerzbank упала на 7%, поскольку выросла вероятность, что UniCredit может отказаться от инвестиции в Германию. Руководство итальянского банка пока заверяет, что соглашение с Commerzbank остается в силе.

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