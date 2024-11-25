UniCredit купує великий італійський банк за $11 млрд

Фото: depositphotos.com

Другий найбільший банк в Італії – UniCredit – купує за $11 млрд 100% Banco BPM, який посідає четверту позицію у списку найдорожчих банків країни. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву банку.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

UniCredit виступив з пропозицією про поглинання Banco BPM ще на початку 2022 року, але операцію довелося відкласти через початок російського вторгнення в Україну.

Banco BPM переважно працює в Мілані та регіоні Ломбардія, де UniCredit має мало філій.

Banco BPM примітний ще й тим, що на початку листопада викупив частину державної частки (5%) у найстарішому банку світу Monte dei Paschi, який працює з 1472 року.

"З придбанням одного з наших історичних об'єктів ми зміцнюємо свої позиції в Італії", – йдеться у заяві генерального директора UniCredit Андреа Орселя.

Угоду має схвалити Європейський центробанк та антимонопольні органи, очікується, що її буде завершено до червня 2025 року.

UniCredit також очікує схвалення європейських регуляторів на купівлю 21% у Commerzbank, де він володіє 9%. Угода дозволить UniCredit стати найбільшим акціонером цього німецького банку. Проти продажу пакета акцій італійському банку виступали керівництво Commerzbank та профспілки.

Після оголошення другого найбільшого банку в Італії про купівлю Banco BPM вартість акцій Commerzbank впала на 7%, оскільки зросла ймовірність того, що UniCredit може відмовитися від інвестиції у Німеччину. Керівництво італійського банку поки що запевняє, що угода з Commerzbank залишається в силі.

Читайте також: Понад 117 млрд доходів: які банки заробили найбільше у 2024 році