Російський Газпромбанк відрізали від фінансової системи США

Мінфін США розширив санкції проти РФ. Під обмеження потрапили банки і реєстратори цінних паперів

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Міністерство фінансів США у четвер, 21 листопада, запровадило новий пакет санкцій, спрямованих на обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи.

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Санкції, зокрема, накладено на один із найбільших російських банків – Газпромбанк – і шість його закордонних підрозділів у Люксембурзі, Гонконзі, Швейцарії, Південній Африці та Кіпрі.

Мінфін США зазначає, що Росія використовує цей банк, щоб закуповувати військове спорядження для ведення війни в Україні, а також переказувати виплати російським військовим.

З літа 2014 року Газпромбанк був під секторальними санкціями США та Євросоюзу, що забороняють надавати банку довгострокове фінансування. З весни 2022 року керівникам банку заборонено в'їзд до США.

Тепер Газпромбанк, який зберігав доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах, буде практично виключено з банківської системи США. Нинішні обмеження забороняють його торгівлю з американцями та заморожують його американські активи.

Загалом під санкції потрапили більш ніж 50 російських банків (зокрема БКС-банк, "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "ДОМ.РФ", банки "Центрокредит", "Синара", "Агророс" і "Итуруп"), понад 40 реєстраторів цінних паперів і 15 фінансових чиновників, серед яких заступники Центробанку РФ і кілька співробітників відділення банку ВТБ у Китаї.

У відомстві попередили, що продовження кореспондентських відносин із цими російськими банками та підключення до російської "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФС), якою Москва намагається замінити SWIFT, пов'язане зі значним санкційним ризиком для іноземних фінансових установ.