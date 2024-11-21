Российский Газпромбанк отрезали от финансовой системы США

Минфин США расширил санкции против РФ. Под ограничение попали банки и регистраторы ценных бумаг

Фото: EPA

Министерство финансов США в четверг, 21 ноября, ввело новый пакет санкций, направленных на ограничение доступа России к международной финансовой системе.

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Санкции, в частности, наложены на один из крупнейших российских банков – Газпромбанк – и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и Кипре.

Минфин США отмечает, что Россия использует этот банк, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны в Украине, а также перечислять выплаты российским военным.

С лета 2014 года Газпромбанк находился под секторальными санкциями США и Евросоюза, запрещающими предоставлять банку долгосрочное финансирование. С весны 2022 года руководителям банка запрещен въезд в США.

Теперь Газпромбанк, сохранявший доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах, будет практически исключен из банковской системы США. Нынешние ограничения запрещают торговлю с американцами и замораживают его американские активы.

В общей сложности под санкции попали более 50 российских банков (в частности БКС-банк, "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "ДОМ.РФ", банки "Центрокредит", "Синара", "Агророс" и "Итуруп"), более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников, среди которых заместители Центробанка РФ и несколько сотрудников отделения банка ВТБ в Китае

В ведомстве предупредили, что продолжение корреспондентских отношений с российскими банками и подключение к российской "Системе передачи финансовых сообщений" (СПФС), которой Москва пытается заменить SWIFT, связано со значительным санкционным риском для иностранных финансовых учреждений.