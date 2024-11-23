Банки в ОАЕ, Туреччині та Таїланді не обслуговують видані Газпромбанком картки UnionPay

Через санкції США банки трьох країн перестали приймати картки UnionPay Газпромбанку. Це ускладнило фінансові операції для російських клієнтів

Газпромбанк (Фото - EPA)

Банки в Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Таїланді перестали приймати до обслуговування картки UnionPay, випущені російським Газпромбанком. За повідомленнями користувачів, банкомати цих країн видають повідомлення про технічну помилку або попереджають, що такі картки не підтримуються, передають росЗМІ.

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Подібні проблеми виникли й в Угорщині, де банк OTP, єдиний, що раніше обслуговував ці картки, також відмовляє у знятті коштів, видаючи аналогічні повідомлення.

Раніше Газпромбанк попередив своїх клієнтів про можливі труднощі з використанням карток UnionPay за кордоном, рекомендувавши мати при собі готівку.

Ці обмеження стали наслідком нових санкцій США, запроваджених 21 листопада. До нового пакету санкцій увійшли Газпромбанк, понад 50 міжнародних російських банків, численні фінансові установи та чиновники. За даними Міністерства фінансів США, мета цих заходів — ускладнити обходження санкцій Росією та зменшити можливості фінансування її військових дій.

Газпромбанк є одним із ключових каналів для закупівлі військового обладнання Росією, виплат військовим та обслуговування платежів за російський газ. Раніше санкції проти цієї фінансової установи вже ввели Австралія, Канада, Велика Британія та Нова Зеландія.