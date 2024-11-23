Банки в ОАЭ, Турции и Таиланде не обслуживают выданные Газпромбанком карты UnionPay

Из-за санкций США банки трех стран перестали принимать карты UnionPay Газпромбанка. Это усложнило финансовые операции для российских клиентов

Газпромбанк (Фото - EPA)

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Таиланде перестали принимать к обслуживанию карты UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

Подобные проблемы возникли и в Венгрии, где банк OTP, единственный, ранее обслуживавший эти карты, также отказывает в снятии средств, выдавая аналогичные сообщения.

Ранее Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных трудностях с использованием карт UnionPay за рубежом, рекомендовав иметь при себе наличные деньги.

Эти ограничения стали следствием новых санкций США, введенных 21 ноября. В новый пакет санкций вошли Газпромбанк, более 50 международных российских банков, многочисленные финансовые учреждения и чиновники. По данным Министерства финансов США, цель этих мер — усложнить обход санкций Россией и уменьшить возможности финансирования ее военных действий.

Газпромбанк является одним из ключевых каналов для закупки военного оборудования Россией, выплат военным и обслуживания платежей за российский газ. Ранее санкции против этого финансового учреждения уже ввели Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия.