Банки в ОАЭ, Турции и Таиланде не обслуживают выданные Газпромбанком карты UnionPay
Банки в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Таиланде перестали принимать к обслуживанию карты UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.
Подобные проблемы возникли и в Венгрии, где банк OTP, единственный, ранее обслуживавший эти карты, также отказывает в снятии средств, выдавая аналогичные сообщения.
Ранее Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных трудностях с использованием карт UnionPay за рубежом, рекомендовав иметь при себе наличные деньги.
Эти ограничения стали следствием новых санкций США, введенных 21 ноября. В новый пакет санкций вошли Газпромбанк, более 50 международных российских банков, многочисленные финансовые учреждения и чиновники. По данным Министерства финансов США, цель этих мер — усложнить обход санкций Россией и уменьшить возможности финансирования ее военных действий.
Газпромбанк является одним из ключевых каналов для закупки военного оборудования Россией, выплат военным и обслуживания платежей за российский газ. Ранее санкции против этого финансового учреждения уже ввели Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия.
- Новые санкции США против российских банков могут кардинально изменить механизм расчетов за газ в Европе.