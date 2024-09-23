UniCredit збирається стати найбільшим акціонером Commerzbank. У Німеччині проти

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Італійський банк UniCredit SpA придбав фінансові інструменти, які дадуть йому змогу додатково отримати 11,5% акцій німецького Commerzbank AG і стати його найбільшим акціонером. Про це повідомляється на сайті UniCredit.

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UniCredit (другий за величиною в Італії) вже володіє 9% Commerzbank (третій за величиною в Німеччині) і раніше звернувся до регуляторів за дозволом на збільшення частки в німецькому банку аж до 29,9%.

Банк вказав, що збільшить свою частку тільки після отримання необхідного погодження Європейського центрального банку.

"Основна частина економічного ризику UniCredit була захеджована, що забезпечує йому повну гнучкість і можливість або зберегти за собою цю частку, або продати її з мінімальною втратою, або продовжити її збільшення. Це буде залежати від результатів переговорів з Commerzbank, з правлінням та наглядовою радою банку, а також з ширшим колом зацікавлених сторін", – йдеться в повідомленні італійського банку.

Якщо UniCredit отримає дозвіл, він стане найбільшим акціонером Commerzbank з часткою 21%. Зараз це німецький уряд з 12%.

Financial Times пише, що у Німеччині виступають проти збільшення частки UniCredit.

Керівництво Commerzbank попередило уряд Німеччини, що збільшення впливу UniCredit може перешкодити кредитуванню малих і середніх компаній. Німецькі профспілки бояться перспективи скорочення робочих місць.