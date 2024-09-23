UniCredit собирается стать крупнейшим акционером Commerzbank. В Германии против

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Итальянский банк UniCredit SpA приобрел финансовые инструменты, позволяющие ему дополнительно получить 11,5% акций немецкого Commerzbank AG и стать его крупнейшим акционером. Об этом сообщается на сайте UniCredit.

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UniCredit (второй по величине в Италии) уже владеет 9% Commerzbank (третий по величине в Германии) и раньше обратился к регуляторам за разрешением на увеличение доли в немецком банке вплоть до 29,9%.

Банк указал, что увеличит свою долю только после получения требуемого согласования Европейского центрального банка.

"Основная часть экономического риска UniCredit была захеджирована, что обеспечивает ему полную гибкость и возможность либо сохранить за собой эту долю, либо продать ее с минимальной потерей, либо продолжить ее увеличение. Это будет зависеть от результатов переговоров с Commerzbank, с правлением и наблюдательным советом банка, а также с более широким кругом заинтересованных сторон", — говорится в сообщении итальянского банка.

Если UniCredit получит разрешение, он станет самым крупным акционером Commerzbank с долей 21%. Сейчас это немецкое правительство с 12%.

Financial Times пишет, что в Германии выступают против увеличения доли UniCredit.

Руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что увеличение влияния UniCredit может помешать кредитованию малых и средних компаний. Немецкие профсоюзы боятся перспективы сокращения рабочих мест.