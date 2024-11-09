ЕЦБ готовит Raiffeisen и UniCredit к возможному выходу из рынка РФ – Reuters

ЕЦБ стремится снизить риски для обоих банков, поскольку они оказались в ситуации ограниченного контроля за своей деятельностью в РФ

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки Raiffeisen и UniCredit зарезервировать дополнительный капитал как защитный буфер для покрытия потенциальных рисков, связанных с их деятельностью в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Согласно информации, регулятор также может скорректировать индивидуальные требования к капиталу банков. Эти требования, обновляемые ежегодно, помогают снизить специфические риски, но их детали пока не разглашаются.

ЕЦБ требует от Raiffeisen создать дополнительные резервы для покрытия рисков в сфере коммерческой недвижимости, к которым банк особенно уязвим согласно источнику. Такие мероприятия также подготовят банки к возможному списанию активов в России, если это будет необходимо.

Кроме того, ЕЦБ стремится снизить риски для обоих банков, поскольку они оказались в ситуации ограниченного контроля над своей деятельностью в стране. По состоянию на октябрь, для сделок стоимостью более 515 миллионов долларов необходимо одобрение президента России.

Raiffeisen Bank International и UniCredit остаются одними из последних крупных иностранных банков в России, которые все еще могут производить трансграничные платежи. Ранее ЕЦБ обязал их сократить объемы сделок в России, в том числе международные платежи, под угрозой санкций.

В настоящее время Raiffeisen работает над выполнением требований ЕЦБ и сокращает платежи в евро. UniCredit со своей стороны подал в суд на ЕЦБ, считая такие требования незаконными, но также уменьшил свою активность в России в третьем квартале, в том числе выплаты, кредиты и депозиты.

В мае стало известно, что Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе из-за бизнеса в России, писало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников агентства сказал, что после того, как Raiffeisen согласился помочь подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске вывести активы из австрийского строительного концерна Strabag, отношения между банком и регулятором обострились. В ЕЦБ считают Raiffeisen нечестным и боятся, что недостаточно владеют информацией о российских операциях банка.

По информации источников агентства, в Raiffeisen в России застряло около 5 млрд евро капитала и соглашение со Strabag должно было высвободить $1,5 млрд из этой суммы.

Банк неоднократно заявлял, что намерен уйти из России, но не может сказать, когда это произойдет.