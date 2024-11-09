ЄЦБ готує Raiffeisen та UniCredit до можливого виходу з ринку РФ – Reuters

ЄЦБ прагне зменшити ризики для обох банків, оскільки вони опинилися у ситуації обмеженого контролю над своєю діяльністю у РФ

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки Raiffeisen та UniCredit зарезервувати додатковий капітал як захисний буфер для покриття потенційних ризиків, пов'язаних з їхньою діяльністю в Росії, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

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Згідно з інформацією, регулятор також може скоригувати індивідуальні вимоги до капіталу банків. Ці вимоги, що оновлюються щорічно, допомагають знизити специфічні ризики, але їхні деталі наразі не розголошуються.

ЄЦБ вимагає від Raiffeisen створити додаткові резерви для покриття ризиків у сфері комерційної нерухомості, до яких банк особливо вразливий, згідно з джерелом. Такі заходи також підготують банки до можливого списання активів у Росії, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄЦБ прагне зменшити ризики для обох банків, оскільки вони опинилися у ситуації обмеженого контролю над своєю діяльністю у країні. Станом на жовтень, для угод вартістю понад $515 мільйонів необхідне схвалення президента Росії.

Raiffeisen Bank International та UniCredit залишаються одними з останніх великих іноземних банків у Росії, які все ще можуть здійснювати транскордонні платежі. Раніше ЄЦБ зобов’язав їх скоротити обсяги операцій у Росії, зокрема міжнародні платежі, під загрозою санкцій.

На даний момент Raiffeisen працює над виконанням вимог ЄЦБ і скорочує платежі в євро. UniCredit, зі свого боку, подав до суду на ЄЦБ, вважаючи такі вимоги незаконними, але також зменшив свою активність у Росії у третьому кварталі, зокрема виплати, кредити та депозити.

У травні стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США із попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії, писало агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників агентства сказав, що після того, як Raiffeisen погодився допомогти підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці вивести активи з австрійського будівельного концерну Strabag, відносини між банком і регулятором загострилися. У ЄЦБ вважають Raiffeisen нечесним і бояться, що недостатньо володіють інформацією щодо російських операцій банку.

За інформацією джерел агентства, у Raiffeisen у Росії застрягло близько 5 млрд євро капіталу й угода зі Strabag повинна була вивільнити $1,5 млрд з цієї суми.

Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але не може сказати, коли саме це станеться.