UniCredit отримав рекордний квартальний прибуток, близько 10% приніс підрозділ у РФ

UniCredit показав рекордний за всю історію квартальний прибуток і готується до нових поглинань

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Один із найбільших у світі італійський банк UniCredit отримав найбільший квартальний прибуток за всю свою історію. Про це свідчать дані зі звіту фінансової установи, пише Bloomberg.

За перший квартал 2025 року чистий прибуток банку склав 2,77 млрд євро ($3,1 млрд), що перевищило очікування аналітиків із середнім прогнозом у 2,38 млрд євро.

У зв’язку з цим UniCredit підвищив прогноз річного прибутку до понад 9,3 млрд євро, а виторгу – до 23,5 млрд євро. Банк також планує збільшити виплати акціонерам у порівнянні з минулим роком.

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Водночас чистий прибуток російського бізнесу UniCredit за перший квартал 2025 року склав 256 млн євро, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише Frank Media.

Сумарний виторг російського підрозділу квартал до кварталу збільшився на 2,6% до 366 млн євро.

Новина позитивно вплинула на акції банку. На відкритті торгів у Мілані вони зросли на 3,8%, досягнувши найвищого рівня за останні 14 років. Ринкова капіталізація UniCredit сягнула 87 млрд євро.

Рекордний фінансовий результат зміцнює позиції гендиректора банку Андреа Орселя, який розглядає нові можливі придбання, зазначає агентство Bloomberg.

Його ініціатива придбати Commerzbank викликала занепокоєння в уряді Німеччини, а небажана пропозиція щодо купівлі італійського Banco BPM – опір з боку влади Італії.

В інтерв’ю Bloomberg Орсель заявив, що UniCredit розпочинає переговори з італійськими чиновниками, щоб обговорити умови, які Рим висунув щодо угоди з Banco BPM. За його словами, рішення про подальші дії ще не прийнято.

За останні чотири роки Орсель значно оптимізував роботу банку – скоротив кількість працівників, вийшов із малоприбуткових напрямів і сконцентрувався на прибуткових ринках.