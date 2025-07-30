UniCredit став другим банком ЄС з оцінкою у 100 млрд євро

Ринкова капіталізація італійського банку, який досі працює у РФ, сягнула близько 100,2 млрд євро

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Італійський UniCredit став другим кредитором Європейського Союзу, оцінка якого у 2025 році перевищила 100 млрд євро. Про це пише Bloomberg.

Навесні іспанський Banco Santander став першим банком у ЄС за майже десятиліття, чия вартість перевищила 100 млрд євро.

У середу, 30 липня, вартість акцій UniCredit зросла на 2,3%, досягнувши максимуму з лютого 2011 року. В результаті цього його ринкова капіталізація досягла близько 100,2 млрд євро.

Це ставить UniCredit одразу за Banco Santander, ринкова вартість якого нині становить близько 114 млрд євро.

Конкуренти, зокрема BNP Paribas та Intesa Sanpaolo, не дуже відстають, а оцінки швейцарського UBS та британського HSBC перевищують цей рівень.

Вартість акцій UniCredit певний час уже випереджає ціни конкурентів завдяки тому, що генеральний директор Андреа Орсель підвищив рентабельність та виплати інвесторам.

Минулого тижня UniCredit підвищив свої річні цільові показники прибутку та розподілу прибутку між акціонерами.

Крім того, міланський кредитор відкликав пропозицію про купівлю свого конкурента Banco BPM SpA. Однією умов уряду Італії для поглинання була вимога, щоб UniCredit пішов з Росії.