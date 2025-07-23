UniCredit офіційно зняв пропозицію щодо купівлі Banco BPM

Велике банківське злиття в Італії зірвалося через встановлені владою умови. Одна з них – вихід із Росії

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Італійський банк UniCredit офіційно відкликав свою пропозицію щодо придбання Banco BPM, оскільки так і не вдалося отримати дозвіл згідно з вимогами так званої "золотої акції" – особливого механізму контролю з боку уряду Італії. Про це йдеться в офіційному пресрелізі банку, опублікованому 22 липня.

У релізі йдеться, що "процес пропозиції був викривлений через наполягання керівництва BPM на застосуванні Golden Power, що фактично унеможливило прямий діалог UniCredit з акціонерами BPM".

"Таким чином керівництво BPM позбавило своїх акціонерів можливості оцінити створену цінність і обговорити прийнятні умови для просування вперед", – зазначає UniCredit у заяві.

Голова ради директорів П'єтро-Карло Падоан назвав ситуацію "втраченою можливістю для всієї економіки Італії". А генеральний директор Андреа Орчел підкреслив, що "відсутність ясності навколо Golden Power не йде на користь жодній зі сторін, тому було вирішено зняти пропозицію".

Одразу після відкликання заявки UniCredit покращив фінансовий прогноз на 2025 рік, повідомляє Bloomberg.

Очікуваний прибуток на 2025 рік зростає до 10,5 млрд євро, а загальна сума виплат акціонерам сягне щонайменше 9,5 млрд євро. У листопаді банк планує виплатити проміжні дивіденди на 2,1 млрд євро та запустити викуп акцій на 3,6 млрд євро.

Чистий прибуток банку у другому кварталі становив 3,3 млрд євро, зокрема завдяки переоцінці участі в страхових компаніях в Італії та 230 млн євро доходу від частки в Commerzbank.

"Ми нарешті позбулися тягаря, який стримував нас останні вісім місяців. Весь цей час ми були в підвішеному стані, чекаючи на позицію уряду", – сказав CEO Андреа Орчел.

На тлі цих новин акції UniCredit зросли на 3,1%, а Banco BPM втратили до 4,9%.

Хоча угода з Banco BPM зірвалася, UniCredit продовжує стратегію розширення: зокрема, збільшує частку в грецькому Alpha Bank і німецькому Commerzbank, плануючи довести останню до 29% до кінця року.