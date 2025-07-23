UniCredit официально отозвал предложение о покупке Banco BPM

Крупное банковское слияние в Италии сорвалось из-за установленных властями условий. Одно из них – выход из России

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Итальянский банк UniCredit официально отозвал свое предложение относительно приобретения Banco BPM, поскольку так и не удалось получить разрешение в соответствии с требованиями так называемой "золотой акции" – особого механизма контроля со стороны правительства Италии. Об этом говорится в официальном пресс-релизе банка, опубликованном 22 июля.

В релизе говорится, что "процесс предложения был искажен из-за настойчивости руководства BPM на применении Golden Power, что фактически сделало невозможным прямой диалог UniCredit с акционерами BPM".

"Таким образом руководство BPM лишило своих акционеров возможности оценить созданную ценность и обсудить приемлемые условия для продвижения вперед", – отмечает UniCredit в заявлении.

Председатель совета директоров Пьетро-Карло Падоан назвал ситуацию "утраченной возможностью для всей экономики Италии". А генеральный директор Андреа Орчел подчеркнул, что "отсутствие ясности вокруг Golden Power не идет на пользу ни одной из сторон, поэтому было решено снять предложение".

Сразу после отзыва заявки UniCredit улучшил финансовый прогноз на 2025 год, сообщает Bloomberg.

Ожидаемая прибыль на 2025 год увеличивается до 10,5 млрд евро, а общая сумма выплат акционерам достигнет не менее 9,5 млрд евро. В ноябре банк планирует выплатить промежуточные дивиденды на сумму 2,1 млрд евро и запустить программу обратного выкупа акций на 3,6 млрд евро.

Чистая прибыль банка во втором квартале составила 3,3 млрд евро, в том числе благодаря переоценке участия в страховых компаниях в Италии и 230 млн евро дохода от доли в Commerzbank.

"Мы наконец-то избавились от груза, который сдерживал нас последние восемь месяцев. Все это время мы находились в подвешенном состоянии, ожидая позицию правительства", – сказал CEO Андреа Орчел.

На фоне этих новостей акции UniCredit выросли на 3,1%, а Banco BPM потеряли до 4,9%.

Хотя сделка с Banco BPM сорвалась, UniCredit продолжает стратегию расширения: в частности, увеличивает долю в греческом Alpha Bank и немецком Commerzbank, планируя довести последнюю до 29% до конца года.