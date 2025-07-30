Американский фонд UMAEF выделил $50 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове. Первые инвестиции планируется осуществить до конца 2025 года.

UMAEF – региональный фонд, финансируемый правительством США, который инвестирует в Украину и Молдову с 1994 года. Помимо программы для малого и среднего бизнеса, организация инвестирует в технологические стартапы, финансирует образование и внедрение устойчивых бизнес-практик.

LIGA.net связалась в письменной форме с Оксаной Страшной, директором программ прямых инвестиций в малые и средние предприятия UMAEF, и выяснила, кто может получить инвестиции и как подать заявку.