Американський фонд UMAEF виділив $50 мільйонів для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові. Перші інвестиції планують зробити до кінця 2025 року.

UMAEF – регіональний фонд, фінансований урядом США, який інвестує в Україну та Молдову з 1994 року. Крім програми для малого та середнього бізнесу, інституція інвестує в технологічні стартапи, фінансує освіту та впровадження сталих бізнес-практик.

LIGA.net письмово поспілкувалася з Оксаною Страшною, директоркою програм прямих інвестицій в МСП UMAEF та пояснює, хто може отримати інвестиції та як подати заявку.

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