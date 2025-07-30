Американський фонд UMAEF виділив $50 мільйонів для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові. Перші інвестиції планують зробити до кінця 2025 року.

UMAEF – регіональний фонд, фінансований урядом США, який інвестує в Україну та Молдову з 1994 року. Крім програми для малого та середнього бізнесу, інституція інвестує в технологічні стартапи, фінансує освіту та впровадження сталих бізнес-практик.

LIGA.net письмово поспілкувалася з Оксаною Страшною, директоркою програм прямих інвестицій в МСП UMAEF та пояснює, хто може отримати інвестиції та як подати заявку.