Европейские страны активно подаются на кредиты от ЕС для перевооружения Киева – Politico

Уже по меньшей мере 20 стран подают заявки на кредиты для закупки оружия как для собственных арсеналов, так и для передачи ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Ведущие союзники Украины в Европе планируют подать запросы на десятки миллиардов евро в виде кредитов от Европейского Союза на совместные закупки вооружения для ВСУ, а также на усиление собственной обороноспособности в рамках программы SAFE. Об этом информирует Politico.

Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва официально выразили заинтересованность в подаче заявок на получение кредитов, сообщил журналистам во вторник представитель ЕС по вопросам обороны Томас Регниер.

Благодаря совместной закупке оружия в рамках этой программы страны могут получить более низкую цену, чем если бы они действовали самостоятельно, а затем поставить вооружение в Украину.

Франция также, вероятно, подаст заявку на получение кредитов, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся, по словам лиц, знакомых с планами этих правительств.

Однако даже страны, которые не берут займы, все равно могут снизить стоимость поставок оружия, участвуя в совместных закупках.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил в четверг, что по меньшей мере 20 стран подадут запросы на кредиты объемом до 100 миллиардов евро. Хотя окончательная сумма станет известна после дедлайна, в Брюсселе дают понять, что заявки даже после срока не будут отклонены.

Программа SAFE предусматривает возврат кредитов в течение 45 лет и возможность авансовой выплаты до 15%. Средства привлекаются на уровне ЕС через выпуск долговых обязательств под самый высокий кредитный рейтинг – AAA. SAFE также поощряет закупку оружия непосредственно у украинских компаний.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призвали членов ЕС присоединиться к программе SAFE именно с фокусом на Украину:

"Мы настоятельно просим вас рассмотреть возможность привлечения Украины к вашим планам. Закупки для Украины, с Украиной и в Украине могут иметь решающее значение для нашей общей безопасности", – говорится в письме.