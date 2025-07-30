Європейські країни активно подаються на кредити від ЄС для переозброєння Києва – Politico
Провідні союзники України в Європі планують подати запити на десятки мільярдів євро у вигляді кредитів від Європейського Союзу на спільні закупівлі озброєння для ЗСУ, а також на посилення власної обороноздатності у рамках програми SAFE. Про це інформує Politico.
Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у поданні заявок на отримання кредитів, повідомив журналістам у вівторок речник ЄС з питань оборони Томас Регнієр.
Завдяки спільній закупівлі зброї в рамках цієї програми країни можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно, а потім поставити озброєння в Україну.
Франція також, ймовірно, подасть заявку на отримання кредитів, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться, за словами осіб, обізнаних з планами цих урядів.
Однак навіть країни, які не беруть позики, все одно можуть знизити вартість постачань зброї, беручи участь у спільних закупівлях.
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив у четвер, що щонайменше 20 країн подадуть запити на кредити обсягом до 100 мільярдів євро. Хоч остаточна сума стане відома після дедлайну, в Брюсселі дають зрозуміти, що заявки навіть після терміну не будуть відхилені.
Програма SAFE передбачає повернення кредитів протягом 45 років і можливість авансової виплати до 15%. Кошти залучаються на рівні ЄС через випуск боргових зобов'язань під найвищий кредитний рейтинг — AAA. SAFE також заохочує закупівлю зброї безпосередньо в українських компаній.
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс закликав членів ЄС долучитися до програми SAFE саме з фокусом на Україну:
"Ми настійливо просимо вас розглянути можливість залучення України до ваших планів. Закупівлі для України, з Україною та в Україні можуть мати вирішальне значення для нашої спільної безпеки", – йдеться в листі.
- У травні Рада ЄС затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту – Безпекова ініціатива для Європи (SAFE), що передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах. Основна мета – зміцнити виробничу спроможність оборонної промисловості Європи й підвищити готовність до загроз.
- Інструмент SAFE є частиною ширшого плану "Переозброєння Європи" (ReArm Europe), спрямованого на мобілізацію до 800 млрд євро в посилення оборони.
- Україна запропонувала ЄС профінансувати виробництво дронів і ракет у межах проєкту SAFE.
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