Європейські країни активно подаються на кредити від ЄС для переозброєння Києва – Politico

Уже щонайменше 20 країн подають заявки на кредити для закупівлі зброї як для власних арсеналів, так і для передання ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Провідні союзники України в Європі планують подати запити на десятки мільярдів євро у вигляді кредитів від Європейського Союзу на спільні закупівлі озброєння для ЗСУ, а також на посилення власної обороноздатності у рамках програми SAFE. Про це інформує Politico.

Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у поданні заявок на отримання кредитів, повідомив журналістам у вівторок речник ЄС з питань оборони Томас Регнієр.

Завдяки спільній закупівлі зброї в рамках цієї програми країни можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно, а потім поставити озброєння в Україну.

Франція також, ймовірно, подасть заявку на отримання кредитів, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться, за словами осіб, обізнаних з планами цих урядів.

Однак навіть країни, які не беруть позики, все одно можуть знизити вартість постачань зброї, беручи участь у спільних закупівлях.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив у четвер, що щонайменше 20 країн подадуть запити на кредити обсягом до 100 мільярдів євро. Хоч остаточна сума стане відома після дедлайну, в Брюсселі дають зрозуміти, що заявки навіть після терміну не будуть відхилені.

Програма SAFE передбачає повернення кредитів протягом 45 років і можливість авансової виплати до 15%. Кошти залучаються на рівні ЄС через випуск боргових зобов'язань під найвищий кредитний рейтинг — AAA. SAFE також заохочує закупівлю зброї безпосередньо в українських компаній.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс закликав членів ЄС долучитися до програми SAFE саме з фокусом на Україну:

"Ми настійливо просимо вас розглянути можливість залучення України до ваших планів. Закупівлі для України, з Україною та в Україні можуть мати вирішальне значення для нашої спільної безпеки", – йдеться в листі.