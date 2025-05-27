ЄС запускає оборонний фонд SAFE на 150 млрд євро

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27 травня Рада ЄС ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах. Основна мета — зміцнити виробничу спроможність оборонної промисловості Європи та підвищити готовність до загроз. Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

SAFE дозволить фінансувати великі інвестиції в оборонно-промислову базу ЄС через довгострокові кредити для країн, які реалізують національні плани закупівель. Щоб уникнути фрагментації, більшість закупівель мають бути спільними — за участі щонайменше двох держав-членів.

Україна зможе брати участь у SAFE на рівних умовах з країнами ЄС. Це означає, що українські оборонні підприємства зможуть долучитися до спільних закупівель, а також постачати продукцію в межах цього інструменту.

Пріоритетними напрямами визначено боєприпаси, ракети, артилерію, засоби кіберзахисту, системи ППО, дрони, засоби військової мобільності та інші критично важливі оборонні технології.

Регламент набуде чинності вже 29 травня, наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

SAFE покликаний допомогти тим членам ЄС, які можуть зіткнутися із серйозними труднощами через збільшення витрат на оборону. Поява інструменту SAFE зумовлена різким погіршенням безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року. Фонд надаватиме позики країнам – членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні. Метою позик є посилення оборони цих країн і розвиток європейської оборонної промисловості.